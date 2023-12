Unbekannte sind am Dienstag zwischen 13 und 18.05 Uhr in ein Mehrfamilienhaus an der Straßen Hallenscheid eingebrochen.

Schalksmühle (ots) - Der oder die Täter öffneten gewaltsam mehrere Türen, durchwühlten zwei Wohnungen und entwendeten Uhren und Schmuck. Hinweise bitte an die Polizei in Halver, Telefon 02353/9199-0.



Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention in Hemer sind erreichbar unter Telefon 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. (cris)