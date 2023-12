Am 25.11., um 23.15 Uhr, beobachteten Zeugen, wie sich an der Hohfuhrstraße eine verdächtige Person an einem Auto zu schaffen machte.

Lüdenscheid (ots) - Erst im Nachgang ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass der Täter möglicherweise versucht hatte, den geparkten Nissan Navara zu entwenden. Zeugen sprachen den Unbekannten an, woraufhin dieser flüchtete. Seine Entdecker nahmen die Verfolgung auf und konnte ihn zunächst ergreifen. Es kam am Sauerfeld zu einem Gerangel, das mehrere Zeugen mitbekommen haben sollen. Schließlich gelang es dem Täter jedoch zu fliehen.



Im Verlauf der weiteren Ermittlungen schilderten Zeugen, dass während der Auseinandersetzung ein schwarzer PKW auf der Straße gehalten und die Situation fotografiert oder gefilmt haben soll. Die Polizei sucht diesen Zeugen und bittet ihn darum, sich zu melden. Zudem werden Personen gesucht, die Hinweise auf die Identität des Täters geben können. Der Gesuchte war männlich, etwa 25 Jahre alt, circa 170 cm groß, dünn, dunkel gekleidet, trug eine Mütze, hatte schwarze Haare und einen Bart.



Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)