Nachdem ein 43-Jähriger Plettenberger am Sonntagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, auf der L561 mit seinem BMW X5 nach links von der Fahrbahn abkam und dort mit einer Schutzplanke sowie mehreren vor einem Autohaus parkenden Fahrzeugen kollidierte, sucht die Polizei nun nach weiteren Unfallzeugen.

Herscheid (ots) - Nach derzeitigem Kenntnisstand befand sich zum Unfallzeitpunkt ein dunkler Kombi (möglicherweise dunkelblau) unmittelbar hinter dem Verunfallten. Die Polizei bittet den Fahrer oder die Fahrerin darum sich unter 02351/9099-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Im Zuge der Ermittlungen wird auch ein Video der Überwachungskamera des betroffenen Autohauses ausgewertet, das bereits in den sozialen Netzwerken kursiert. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (schl)