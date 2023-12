Die Polizei in Lüdenscheid führt in der Vorweihnachtszeit wieder vermehrt Sondereinsätze mit zivilen und uniformierten Teams durch, um Straftaten aufzudecken, diese konsequent zu verfolgen und die Lüdenscheider zu schützen.

Lüdenscheid (ots) - Die Einwohner in Lüdenscheid sollen sich in der gesamten Stadt sicher fühlen und die Vorweihnachtszeit entspannt genießen können.



Dazu bestreifte die Polizei an verschiedenen Tagen gezielt der Weihnachtsmarkt, die gesamte Fußgängerzone, das Stern-Center und die Bereiche rund um Sauerfeld und den Rosengarten. In den vergangenen Tagen ist es dadurch gelungen, einen Bandendiebstahl in einer Lüdenscheider Drogerie auf frischer Tat aufzudecken. Zwei der drei Täter konnten vorläufig festgenommen werden. Im diesem Geschäft konnte ebenfalls eine schwangere Frau dabei beobachtet werden, wie sie Parfüm im Wert von mehreren hundert Euro entwendete. Es stellte sich heraus, dass sie Diebstähle gewerblicher Art durchführt, um das Diebesgut im Anschluss zu verkaufen. Ferner konnte bei einer Dame ein Joint sichergestellt werden. Sie wurde vorläufig festgenommen.



Die Polizeibeamten unter der Leitung von Polizeioberkommissarin Wernecke schrieben außerdem vier Strafanzeigen wegen des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln (Btm) und des Handelns mit Btm und Diebesgut. Personen aus vorangegangenen Straftaten konnten identifiziert und nun namentlich benannt werden, um sie strafrechtlichen Konsequenzen zu unterziehen. Ferner konnten im Rahmen der Einsätze zwei weitere Personen angetroffen und kontrolliert werden, gegen die offene Haftbefehle vorlagen. Diese wurden somit vollstreckt.



Am Mittwochnachmittag wurde eine augenscheinlich unscheinbare, ältere, gut gekleidete Dame kontrolliert, die einem Mitarbeiter eines Drogeriegeschäftes bereits in der Vergangenheit in Zusammenhang mit einem Diebstahl aufgefallen war. Tatsächlich stellten die Beamten fanden den Beamten auch diesmal Diebesgut im Wert von insgesamt mehreren hundert Euro in ihrer Plastiktüte. Die Beute konnte verschiedenen Geschäften in der gesamten Lüdenscheider Innenstadt zugeordnet und ausgehändigt werden. Am Abend wurde ein minderjähriger Ladendieb in flagranti bei einem Parfümdiebstahl erwischt. Die Polizei übergab den Jungen seinen Eltern.



Insgesamt wurden 120 Personen in der Innenstadt kontrolliert, 35 von ihnen erhielten Platzverweise. Es gab viel Lob von den Ladeninhabern und Innenstadtbesuchern.