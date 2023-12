Marburg: Außenspiegel beschädigt Unbekannte rissen in der Rudolf-Bultmann-Straße den Außenspiegel eines grauen VW Polo ab, wodurch ein etwa 50 Euro hoher Schaden am Kunststoffgehäuse des Spiegels entstand.

Marburg-Biedenkopf (ots) - Die Sachbeschädigung ereignete sich am Mittwoch, 13. Dezember, zwischen 6.15 Uhr und 19.10 Uhr. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).



Marburg: Opel touchiert



Etwa 500 Euro hoch ist der Schaden an einem blauen Opel Corsa, den ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch, 13. Dezember, zwischen 16.15 Uhr und 16.30 Uhr, touchierte. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte unerlaubt vom Unfallort auf dem Tegut-Parkplatz in der Straße Am Kaufmarkt. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).



Yasmine Scholz, Pressesprecherin