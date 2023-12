Marburg- Moischt: Diebe im Lönsweg In zwei Einfamilienhäuser im Lönsweg brachen Diebe am Donnerstag, 7.

Marburg-Biedenkopf (ots) - Dezember, ein. Ein Einbruch geschah zwischen 11 Uhr und 21.55 Uhr, im anderen Fall zwischen 6 und 19 Uhr. Ersten Ermittlungen zufolge hebelten die Kriminellen jeweils ein Fenster auf, stiegen dadurch in die Häuser ein und durchsuchten sie. Mit Geld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro machten sie sich anschließend aus dem Staub. An den Fenstern entstanden Schäden von mehreren hundert Euro. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wem sind am Donnerstag im Lönsweg verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise bitte an die Marburger Polizei, Telefonnummer 06421/4060.



Stadtallendorf: Audi SQ 7 entwendet



Auf unbekannte Weise gelangten Diebe am Donnerstag, 7. Dezember, in einen in der Kardinal-von-Galen-Straße geparkten Audi und starteten ihn. Anschließend flüchteten sie zwischen 3.30 Uhr und 4 Uhr mit dem blauen SQ 7 in unbekannte Richtung. An dem Auto befanden sich die Kennzeichen MR-BS 31, der Gesamtwert beträgt etwa 65.000 Euro. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise: Wem ist etwas Verdächtiges diesbezüglich in Tatortnähe aufgefallen? Wer hat den Audi nach 4 Uhr noch gesehen? Hinweise bitte an die Polizei in Marburg, Telefonnummer 06421/4060.



Dautphetal- Dautphe: Mercedes touchiert



Wahrscheinlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag, 7. Dezember, einen Mercedes C200, der zwischen 10.15 Uhr und 10.45 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in der Gladenbacher Straße stand. Anstatt sich um den Schaden in Form von Kratzern und Dellen am vorderen linken Radkasten zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Polizeibeamte stellten rot-braune Lackspuren am grauen Mercedes fest und schätzten die Schadenshöhe auf etwa 2.000 Euro. Hinweise zum hierzu nimmt die Polizei in Biedenkopf entgegen (Telefonnummer 06461/92950).



Lahntal- Göttingen: Roten Renault im Gegenverkehr touchiert



Ein unbekannter Autofahrer fuhr am Mittwoch, 6. Dezember, von Marburg in Richtung Wetter und touchierte auf der B252/ Frankenberger Straße einen roten Renault Twingo, der im Gegenverkehr an einer roten Ampel stand. Offensichtlich war der Unbekannte auf seiner Spur zu weit nach links geraten. Anstatt sich um den etwa 800 Euro hohen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher gegen 6.45 Uhr einfach weiter. Die Unfallermittler in Marburg suchen Zeugen und bitten um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).



Yasmine Scholz, Pressesprecherin