Weimar-Oberweimar: Einbrecher unterwegs Gestern (18.12.2023) rückte Oberweimar ins Visier dreister Einbrecher.

Marburg-Biedenkopf (ots) - Zwischen 17:10 Uhr und 18:45 Uhr brachen die Unbekannten in vier Häuser im "Erlengrund" und in der Straße "Elbertswald" ein. Über Fenster, die sie aufbrachen, drangen die Diebe in die Häuser ein. Unter anderem flüchteten sie mit Bargeld und Schmuck. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Marburger Polizei unter der Rufnummer 06421/4060 entgegen. Bei akut verdächtigen Beobachtungen in Wohngebieten oder an Wohngebäuden sollte die Polizei sofort verständigt werden.Informationen und Beratungen zum Einbruchschutz hat die Polizei Hessen hier im Internet eingestellt: https://www.polizei.hessen.de/schutz-sicherheit/eigentum/



Unfallfluchten:



Stadtallendorf-Niederklein:



Beim Vorbeifahren touchierte ein Unfallfahrer einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten weißen Peugeot. Der Van stand zwischen 18:00 Uhr am 08.12.2023 und 08:30 Uhr am 11.12.2023 in der Rüdigheimer Straße in Höhe der Hausnummer 11. Der Unbekannte flüchtete ohne sich um den 3.000 Euro teuren Schaden zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050.



Gladenbach / B453:



Zu einem Spiegelunfall kam es am Mittwochmorgen (13.12.2023) gegen 08:55 Uhr. Zu dieser Zeit fuhr ein 61-Jähriger mit seiner Sattelzugmaschine auf der B 453 von Dautphetal in Richtung Gladenbach. Im engen Kurvenbereich kam ihm ein 7,5-Tonner entgegen. Beim Vorbeifahren berührten sich die beiden Außenspiegel der Lkws. Der Fahrer des 7,5-Tonners setze seine Fahrt fort ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Reparatur des Spiegels am Sattelzug wird rund 500 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Biedenkopf (Telefonnummer 06461/92950).



Lahntal-Goßfeldern:



Ein Fiat-Fahrer war am Freitag (15.12.2023) mit seinem grünen Sedici auf der Marburger Straße in Richtung Ortsausgang unterwegs. Ein SUV-Fahrer fuhr auf der Straße "Am Mehrdrusch" und beabsichtige an der Einmündung der Marburger Straße nach links in Richtung B62 abzubiegen. Dabei übersah er offenbar den vorfahrtsberechtigten Fiat-Fahrer und kollidierte mit diesem. Die beiden Autofahrer hielten zunächst an, stiegen aus und sahen nach ihren Fahrzeugen. Der SUV-Fahrer stieg sodann wieder in sein Auto und fuhr, ohne seine Personalien zu hinterlassen, davon. Der Schaden an der hinteren rechten Fahrzeugseite des Sedici wird mit 700 Euro beziffert. Die Polizei bittet nun um Hinweise: Wer hat den Zusammenstoß gegen 10:45 Uhr beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem Unfallfahrer oder seinem SUV geben? Zeugen werden gebeten, die Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060 zu kontaktieren.



Kerstin Müller, Pressesprecherin