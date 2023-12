(Bezug zur Pressemeldung des Führungs- und Lagedienstes vom 09.12.2023, 12 Uhr) Marburg Nachdem in der Nacht auf Samstag, den 09.

Marburg-Biedenkopf (ots) - Dezember 2023, ein 23-jähriger Mann infolge eines Verkehrsunfalles auf der Stadtautobahn (B3) verstorben ist, führt die Staatsanwaltschaft Marburg ein Ermittlungsverfahren gegen einen 17-jährigen Beschuldigten aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.



Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll der Beschuldigte mit einem PKW Citroen die Stadtautobahn in Richtung Gießen befahren haben. Dort soll er gegen 01:30 Uhr mit dem aus unbekannten Gründen auf der linken Fahrspur befindlichen 23 Jahre alten Mann kollidiert sein. In dem PKW sollen sich noch zwei weitere Jugendliche, nicht jedoch die zum Führen des Fahrzeugs erforderliche Begleitperson befunden haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Beschuldigte nach der Kollision weitergefahren sein. Ob er hierbei erkannt hatte, dass er mit einem Fußgänger kollidiert war, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.



Den Citroen kontrollierte eine Polizeistreife gegen 01:45 Uhr, da den Beamten starke Beschädigungen an dem PKW aufgefallen waren. Im Zuge der weiteren Ermittlungen fanden die Polizeibeamten auf der Stadtautobahn den bereits verstorbenen Mann.



Noch in der Nacht führten Polizeibeamte erste Maßnahmen durch, wozu beispielsweise die Vernehmungen der jugendlichen Insassen gehörten. Ein erster Alkohol- und Drogenvortest bei dem Beschuldigten verlief negativ.



Zur Überprüfung dieses Ergebnisses ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme bei dem Beschuldigten an.

Ferner ordnete sie die Hinzuziehung eines verkehrsunfallanalytischen Sachverständigen an, der mit der Rekonstruktion des Unfalls beauftragt wurde.

Zudem wird die Staatsanwaltschaft Marburg bei dem Amtsgericht Marburg die Anordnung der Obduktion des Mannes beantragen.

Mit weiteren Ermittlungsergebnissen ist frühestens in der kommenden Woche zu rechnen.



Es werden dringend Zeugen gesucht:



Wem ist in der Nacht auf Samstag ein Fußgänger auf der B3 in Höhe Marburg aufgefallen? Wer hat einen Unfall gegen 01.30 Uhr zwischen Marburg Mitte und Mar-burg Gisselberger Straße gesehen? Wem ist ein stark beschädigter PKW Citroen aufgefallen?

Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.



Über diese Informationen hinausgehende Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden.



Timo Ide, Staatsanwalt und Pressesprecher



Yasmine Scholz, Pressesprecherin