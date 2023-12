Marburg- geschlagen, beleidigt und Hitlergruß gezeigt Aufmerksame Zeugen alarmierten am Freitagabend (01.12.2023), gegen 22:45 Uhr, die Marburger Polizei.

Marburg-Biedenkopf (ots) - Ein offensichtlich alkoholisierter Mann war auf dem Weihnachtsmarkt in der Marktgasse unterwegs und rief rechtsradikale Parolen. Zudem zeigte er sich aggressiv. Es war bereits zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der er einem 21-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen und einem 20-Jährigen eine Kopfnuss verpasst hatte. Im weiteren Verlauf beleidigte er mit nicht zitierfähigen Worten eine 23-Jährige. Die Beamten rückten aus und nahmen den 24-Jährigen vorläufig fest. Er pustete rund zwei Promille und musste mit zur Marburger Wache. Hier beleidigte er fortlaufend eine Polizeibeamtin. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Körperverletzung zu.



Marburg- in Zafira gegriffen



Gegen 18:00 Uhr stellte die Besitzerin eines Opels ihren Zafira am Samstag (02.12.2023) im Rollwiesenweg ab. Als sie gegen 23:25 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie, dass ein Unbekannter Süßigkeiten und Kosmetikartikel aus dem vermutlich nicht verschlossenen schwarzen Opel gestohlen hatte. Der Schaden wird mit rund 75 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.



Gladenbach - Hausfassade beschädigt



Zwischen 21:45 Uhr am Samstag (02.12.2023) und 16:45 Uhr am Sonntag (03.12.2023) beschädigten Unbekannte die Hausfassade eines Einfamilienhauses in der Hoherainstraße. Sie zerschlugen zwei Eternitplatten an der Fassade. Die Polizei beziffert den Schaden mit 200 Euro und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06462/91681310.



Breidenbach - in Gartenhütte übernachtet



Ein bislang Unbekannter hatte offenbar über einen Zeitraum von einer Woche in einer Gartenhütte in der Gemarkung Hintal genächtigt. Vermutlich war er über den zur Waldseite gelegenen Maschendrahtzaun auf das Gartengrundstück in der Hintalstraße gelangt. Dort brach er die Tür zu einem Gartenhaus auf und begab sich in die Hütte. Offenbar übernachtete er dort. Er ließe eine Decke zurück. Gestohlen wurde nichts. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Wer kann Hinweise zu dem Unbekannten geben? Zeugen werden gebeten, die Polizeistation Biedenkopf unter der Telefonnummer 06461/92950 zu kontaktieren.



Marburg- Autoscheibe eingeschlagen



Im Waidmannsweg schlugen Unbekannte die hintere rechte Seitenscheibe eines Daimlers ein und griffen hinein. Der schwarze Forfour stand im Zeitraum zwischen dem 27.11.2023, 17:00 Uhr und Freitagabend (01.12.2023), 21:10 Uhr im dortigen Parkhaus. Die Diebe stahlen neben Kleidung, Handtaschen und Fahrzeugzubehör auch die Zulassungsbescheinigung aus dem Auto. Der Schaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, die Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060 zu kontaktieren.



Kerstin Müller, Presseprecherin