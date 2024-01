Kirchhain-Niederwald: Hakenkreuz geschmiert Unbekannte haben im Zeitraum zwischen dem 22.12.2023 und dem 31.12.2023 ein Hakenkreuz mit schwarzer Farbe an die Rückseite eines Holzschuppens in der Obergasse geschmiert.

Marburg-Biedenkopf (ots) - Der Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung, sowie des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und bittet um Hinweise: Wer hat Personen beobachtet, die das rund 90 x 90 cm große Hakenkreuz an die Wand, angrenzend zur Grundschule Niederwald, anbrachten? Wer hat sonstige Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden.



Ebsdorfergrund- Dreihausen: Garage in Brand



Zu einem Garagenbrand in der Straße "Hagemannsberg" wurden Feuerwehr und Polizei gestern Morgen (01.01.2024) alarmiert. Offenbar war das Feuer, gegen 10:20 Uhr, in einem Mülleimer in der Garage entstanden und hatte sich auf die in der Garage abgestellten Gegenstände ausgebreitet. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle und löschte das Feuer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Beamten davon aus, dass abgebrannte Feuerwerkskörper, die am frühen Morgen in der Mülltonne entsorgt wurden, den Brand auslösten. Die Polizei beziffert den Schaden mit 15.000 Euro.



Marburg / B3: auf dem Dach zum Liegen gekommen



Eine 41-Jährige fuhr gestern (01.01.2024) gegen 19:40 Uhr in Wehrda auf die B3 in Fahrtrichtung Norden. In Höhe des Parkplatzes Kupferschmiede verlor sie die Kontrolle über ihren Opel, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der graue Astra blieb demoliert auf dem Dach liegen. Er hat nur noch Schrottwert. Die aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf stammende Fahrerin blieb unverletzt. Der Unfallschaden beläuft sich auf 3.500 Euro.



Marburg- Mülltonnenbrand



Gegen 02:00 Uhr wurde die Feuerwehr in der Silvesternacht (01.01.2024) zu einem brennenden Altpapiercontainer im Damaschkeweg gerufen. Diese löschten das Feuer und informierten wiederrum die Polizei. Durch das Feuer war die angrenzende Gebäudefassade durch Ruß und Hitze beschädigt worden. Ein Elektriker legte die beschädigten Leitungen im Außenbereich des Hauses stromlos, um eine Gefährdung zu verhindern. Die Polizei beziffert den Schaden mit 3.000 Euro. Personen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich mit der Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen.



Gladenbach- Quad gestohlen



Aus einer Hofeinfahrt in der Ernst-Leinbach-Straße haben Unbekannte am vergangenen Wochenende ein Quad gestohlen. Zwischen 18:00 Uhr am Freitag (29.12.2023) und 07:00 Uhr am Samstag (30.12.2023) machten sie sich mit dem rund 11.300 Euro teuren Gefährt aus dem Staub. Hinweise zum Verbleib des mattschwarzen Quads oder zu den Dieben erbittet die Polizeistation in Biedenkopf unter der Telefonnummer 06461/92950.



Marburg: Bedrohung



In Höhe der Uni Mensa im Hermann-Cohen-Weg war ein bislang Unbekannter mit einer Frau in einen verbalen Streit geraten. Als sich ein 23-jähriger Fußgänger den Streithähnen näherte, griff die Aggression des Unbekannten auf den Fußgänger über. Auf die Worte "Was guckst Du", drohte er noch mit den Worten "Ich bring Dich um". Der Fußgänger informierte daraufhin die Polizei. Wer hat die Situation am Samstag (30.12.02023), gegen 20:40 Uhr, mitbekommen? Wer kann Hinweise zu dem Streithahn, bei dem es sich laut Zeugenaussagen um einen jugendlichen Ausländer mit schwarzer Kleidung handeln soll, geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.



Marburg: Unfallfahrer flüchtet



Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Van und einer Fußgängerin kam es am Freitagabend (29.12.2023). Die 24-jährige Fußgängerin wurde durch die Kollision leicht verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung geben. Ein bislang Unbekannter befuhr mit seinem Pkw gegen 22:30 Uhr den Pilgrimstein aus Richtung Elisabethstraße kommend in Fahrtrichtung Biegenstraße. An der dortigen Kreuzung wollte er nach links in die Biegenstraße einbiegen. Derweil lief eine 24-Jährige über den dortigen Fußgängerüberweg in Richtung des Cineplex. Offenbar bemerkte der Autofahrer die Frau auf dem Überweg zu spät und stieß gegen deren Bein. Die Dame kam ins Schwanken, der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise zum Unfallfahrer oder seinem Pkw, bei dem es sich um einen Van mit DA-Zulassung (Landkreis Darmstadt-Dieburg) handeln soll, erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.



Breidenbach: aufgefahren und geflüchtet



Eine 61-jährige Audi-Fahrerin war am Freitag (29.12.2023), um 17:15 Uhr, mit ihrem weißen Q3 auf der Hauptstraße aus Richtung Breidenstein kommend unterwegs. Vor dem Kreisel am Ortseingang musste sie verkehrsbedingt anhalten. Ein hinter ihr fahrender Autofahrer konnte offensichtlich nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Heck des Audis auf. Ohne sich um den rund 1.000 Euro teuren Schaden am Q3 zu kümmern, flüchtete er. Hinweise zum Unfallfahrer oder seinem Fahrzeug erbittet die Polizeistation Biedenkopf (Telefonnummer 06461/92950)



Kerstin Müller, Pressesprecherin