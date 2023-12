Biedenkopf- mit Messer bedroht Ein 66-Jähriger wurde gestern Abend (22.12.2023) Opfer einer Bedrohung.

Marburg-Biedenkopf (ots) - Gegen 19:55 Uhr war er zu Fuß in der Dexbacher Straße unterwegs. Ein bislang Unbekannter sprach ihn an, es kam zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. In deren Verlauf zog der Täter ein rund 10 Zentimeter langes Messer und hielt es bedrohlich vor sich. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte. Die Biedenkopfer Polizei hat die Ermittlungen wegen Bedrohung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: Wem ist am Donnerstagabend eine verdächtige Person in der Dexbacher Straße aufgefallen? Wer hat die Auseinandersetzung mitbekommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06461/92950 zu melden.



Kirchhain- rund 22.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall



In der Niederrheinischen Straße kam es gegen 10:05 Uhr am gestrigen Vormittag (21.12.2023) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtschaden von fast 22.000 Euro entstand.

Ein 29-Jähriger war mit seinem Fiat auf der Niederrheinischen Straße unterwegs. Er fuhr von der Alsfelder Straße kommend in Richtung Ortsausgang Kirchhain. In Höhe der Hausnummer 47 kam er offenbar aus Unachtsamkeit nach rechts und fuhr ungebremst in einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Anhänger, der durch die Wucht des Aufpralls auf ein davorstehendes Wohnmobil krachte. Am grauen Punto, sowie am Eduards Pkw-Anhänger und am grauen FCA Italy Wohnmobil entstand erheblicher Sachschaden. Der aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf stammende Unfallfahrer wurde zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus verbracht.



