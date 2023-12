Gladenbach: Motorhaube zerkratzt In der Berliner Straße zerkratzten Unbekannte die Motorhaube eines dort parkenden grauen VW Passat.

Marburg-Biedenkopf (ots) - Der etwa 500 Euro hohe Schaden entstand am Dienstag, 12. Dezember, zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06461/92950).



Marburg: An den Po gefasst



Eine 20-jährige Marburgerin zeigte eine sexuelle Belästigung bei der Polizei an, nachdem ihr ein unbekannter Mann in der Nacht auf Sonntag, 10. Dezember, in einer Gaststätte in der Straße Neustadt gegen ihren Willen an den Po gefasst hatte. Der Unbekannte ist etwa 177cm groß und 25 bis 28 Jahre alt, dunkelhäutig, hat eine sportliche Figur und kurze, braune, gelockte Haare. Er hatte keinen Bart und keine Brille, trug ein T-Shirt mit einer auffallenden Fleecejacke mit Karomuster in den Farben beige, weiß und schwarz, dazu eine dunkle Jeans. Der Vorfall ereignete sich gegen 2.30 Uhr auf der Tanzfläche. Hinweise hierzu nimmt die Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060 entgegen.



Marburg: Mercedes touchiert



Auf dem Klinikparkplatzgelände Nummer 7 in der Baldingerstraße touchierte ein Unbekannter Autofahrer am Donnerstag, 7. Dezember, zwischen 11 Uhr und 19.30 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen Mercedes. Anstatt sich um den geschätzt 4.500 Euro hohen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher unerlaubt davon. Die Marburger Unfallermittler bitten um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).



Ebsdorfergrund- Ebsdorf: Zaun touchiert



Mit einem Gartenzaun kollidierte ein unbekannter Autofahrer im Talweg. Anstatt sich um den etwa 600 Euro hohen Schaden am Zaun zu kümmern, entfernte sich der Verursacher am Mittwoch, 6. Dezember, zwischen 9.30 Uhr und 14 Uhr, unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).



Yasmine Scholz, Pressesprecherin