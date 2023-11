Marburg-Gisselberg Polizisten beleidigt und bespuckt Eine junge Frau, die offensichtlich einen verwirrten Eindruck machte, meldeten Zeugen der Polizei gestern Abend (29.11.2023), gegen 21:30 Uhr in der Cappeler Straße.

Marburg-Biedenkopf (ots) - Die Beamten trafen die Frau an der Bushaltestelle in der Ortsmitte an. Die 21-Jährige, die sich offenbar in einer persönlichen Ausnahmesituation befand, sollte einem Psychiatrischen Krankenhaus vorgestellt werden. Hierbei beleidigte sie mehrfach die eingesetzten Polizisten als "Wichser" und drohte sie umzubringen. Zudem bespuckte sie einen der Beamten. Sie muss nun mit Anzeigen wegen Bedrohung, Beleidigung, Körperverletzung und Tätlichen Angriff auf Polizeibeamten rechnen.



Marburg- eingebrochen



Im Gisseldorfer Weg sind Unbekannte zwischen Samstag (25.11.2023), 12:00 Uhr und Mittwoch (29.11.2023), 20:00 Uhr in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter versuchten zunächst eine Terrassentür aufzuhebeln. Die Tür hielt jedoch stand, so dass die Täter sich an einem Fenster zu schaffen machten und durch dieses ins Haus gelangten. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und beschädigten zudem Mobilar. Die Einbrecher erbeuteten Banknoten und Schmuck im Wert von rund 1.000 Euro. Der angerichtete Schaden im Wohnhaus wird mit 3.000 Euro beziffert. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Marburg (Telefonnummer 06421/4060) in Verbindung zu setzen.



Marburg- Werbeaufsteller beschädigt



Im Vorbeigehen trat ein bislang Unbekannter gegen den Werbeaufsteller eines Schreibwarengeschäfts in der Bahnhofstraße und beschädigte diesen. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Der etwa 175 cm große Mann mit normaler Statur machte sich im Anschluss aus dem Staub. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und fragt: Wer hat den Vorfall am Mittwochnachmittag (29.11.2023), gegen 15:20 Uhr, mitbekommen? Wer kann Hinweise zu dem Unbekannten geben? Er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einem pinken Sweatshirt. Er führte einen beigen Gitarrenkoffer mit sich. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.



Marburg- Autoscheibe eingeschlagen



Einen Schlüsselbund erbeuteten Diebe im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr am Montag (27.11.2023) und 15:00 Uhr am Mittwoch (29.11.2023) in der Geschwister-Scholl-Straße. Unbekannte hatten die Seitenscheibe eines weißen Audi A6, der auf dem Parkdeck Studentendorf stand, eingeschlagen und anschließend den Innenraum des Fahrzeugs durchwühlt. Der Schaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06421/4060 bei der Marburger Polizei zu melden.



Angelburg-Gönnern: Altkleidercontainer in Brand gesetzt



Unbekannte setzten am Dienstag (28.11.2023) einen Altkleidercontainer auf noch unbekannte Art in Brand. Gegen 10:00 Uhr bemerkte eine Zeugin das Feuer und alarmierte die Feuerwehr. Diese rückten aus und löschten den Brand. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein weiterer Container in Mitleidenschaft gezogen. Die in den Containern befindlichen Kleidungsstücke wurden größtenteils erheblich beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen und bittet um Hinweise: Wem sind vor 10:00 Uhr im Bereich der Container in der Hauptstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation in Biedenkopf unter der Telefonnummer 06461/92950.



Kerstin Müller, Pressesprecherin