Unbekannte Täter haben am vergangenen Montagabend (18.12., 20 Uhr) einen 29-jährigen Münsteraner in der Tibusstraße ausgeraubt.

Münster (ots) - Nach Aussage des Geschädigten griff einer der Unbekannten dem Mann mit Behinderung unvermittelt in den Nacken. Eine mutmaßlich männliche Person riss ihm sein Mobiltelefon aus der Hand und kommunizierte in einer dem Opfer unbekannten Sprache. Aus Angst übergab der 29-Jährige den Tätern zudem einen 20-Euro-Schein aus seiner Tasche. Eine der unbekannten Personen wies ihn anschließend in gebrochenem Deutsch an, dass er so stehenbleiben solle.



Als sich die Täter in unbekannte Richtung entfernten, konnte der Geschädigte zwei oder drei männliche Personen wahrnehmen. Die Täter waren dunkel gekleidet. Einer trug eine blaue Jacke.



Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.



Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Ina Ludwig

Telefon: 0251 275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

https://muenster.polizei.nrw/





Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell