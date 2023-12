Die Polizei ist aktuell auf der Suche nach einem vermissten Münsteraner.

Münster (ots) - Der 33-jährige Lino J. wurde zuletzt am 09.12. von Verwandten gesehen. Er ist vermutlich zu Fuß oder mit einem Fahrrad im Bereich Wolbeck unterwegs gewesen.



Bei der Suche wurde ein mögliches Fahrrad des Vermissten im Wald am Wolbecker Tiergarten aufgefunden. Es ist davon auszugehen, dass dieses Fahrrad zuvor durch Zeugen gefunden und aufgestellt wurde.

Für die Suche nach dem Vermissten setzte die Polizei in den vergangenen Tagen einen Hubschrauber und einen Mantrailer-Hund ein. Die Rettungshundestaffel des Deutschen Roten Kreuz war ebenfalls im Einsatz. Dennoch blieb die Fahndung bislang erfolglos. Anlaufadressen sind nicht bekannt.



Lino J. ist etwa 1,85 Meter groß, wiegt circa 90 Kilogramm, hat dunkle kurze Haare und ist vermutlich dunkel gekleidet.



Die Polizei nimmt Hinweise zum Vermissten oder zu möglichen Zeugen des aufgefunden Fahrrades unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.



