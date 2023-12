Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagabend (7.12., 23:15 Uhr) an der Windthorststraße einer Frau Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und ist anschließend geflüchtet.

Münster (ots) - Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.



Die Fußgängerin war in Richtung Innenstadt unterwegs, als ihr der Unbekannte in den Weg trat und sich ein kurzer verbaler Disput entwickelte. Anschließend sprühte der Täter ihr wiederholt Pfefferspray in das Gesicht und lief dann davon. Die Frau flüchtete sich in ihr Hotel und alarmierte die Polizei. Rettungskräfte versorgten die Leichtverletzte.



Der Unbekannte soll etwa 1,70 Meter groß und schlank gewesen sein. Er soll einen kurzgeschnittenen Vollbart gehabt und eine ockerfarbene Winterjacke getragen haben.



Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.



