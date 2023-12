Eine 38-jährige Niederländerin ist am Samstagnachmittag (23.12., 13:35 Uhr) auf der Autobahn 31 in die Leitplanke gefahren und anschließend geflüchtet.

Münster (ots) - Die Niederländerin fuhr von der Bundesstraße 54 in Höhe Gronau auf die Auto-bahn 31 in Fahrtrichtung Oberhausen auf. Auf dem Beschleunigungsstreifen geriet die 38-jährige ins Schleudern, rammte die Leitplanke und riss sich die Frontschürze ihres Autos ab. Der Renault fing daraufhin an zu rauchen. Die Autofahrerin sammelte an der Unfallstelle die Fahrzeugteile ein und fuhr an der nächsten Ausfahrt wieder auf die Bundesstraße 54 in Richtung Niederlande. Nach einiger Zeit war ihr Fahrzeug jedoch nicht mehr fahrbereit, weswegen die Niederländerin das Auto abstellen musste. Eingesetzte Polizisten kontrollierten die 38-Jährige. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Zudem fiel ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest positiv aus.



Die Niederländerin wurde zwecks Blutprobenentnahme zu einer Polizeiwache gebracht. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung genommen.



