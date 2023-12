Eine 36-jährige Münsteranerin ist am frühen Freitagmorgen (22.12., 00:59 Uhr) betrunken auf der Hammer Straße mit einem E-Scooter allein verunfallt.

Münster (ots) - Dabei verletzte sie sich leicht.



Nach Angaben einer Zeugin überquerte die 36-Jährige auf dem E-Scooter die Hammer Straße in Höhe der Einmündung zur Geiststraße, um stadtauswärts zu fahren. Beim Übergang von der Fahrbahn auf den Radweg fuhr sie gegen den Bordstein und stürzte. Leicht verletzt wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.



Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest maßen Beamte bei ihr 1,58 Promille. Die 36-Jährige erwarten nun Punkte in Flensburg, ein Bußgeld und der Entzug ihres Führerscheins.



