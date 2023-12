In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (7.12.) hat es an mehreren Stellen im Bereich Angelmodde gebrannt.

Münster (ots) - In der Zeit von 01:30 Uhr bis 02:00 Uhr brannten an drei verschiedenen Tatorten mehrere Mülltonnen und ein Carport an den Straßen Vogelrohrsheide und Am Blaukreuzwäldchen.



Die Ermittlungen zur Brandursache und den möglichen Tätern dauern an. Ob es eine Verbindung zu den Bränden in den vergangenen Wochen gibt, ist ebenfalls Bestandteil der Ermittlungen.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden. Falls Anwohner oder Geschäftstreibende Videoaufzeichnungen von möglichen Verdächtigen haben, werden diese gebeten, die Aufzeichnungen der Polizei zu übermitteln. Zeugen können sich ebenfalls unter der 0251 275-0 melden.



Die Polizei bittet weiterhin um wachsames Verhalten der Bürgerinnen und Bürger in Angelmodde und Gremmendorf. Bei verdächtigen Wahrnehmungen soll umgehend der Notruf 110 der Polizei informiert werden.



