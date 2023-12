Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch (29.11., 18:30 Uhr) auf Donnerstag (30.11., 6:35 Uhr) an der Dülmener Straße in eine Bäckerei eingebrochen.

Münster (ots) - Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.



Die Einbrecher hebelten die Eingangstür auf und gelangten so ins Innere der Bäckerei. Dort entwendeten sie diverse Lebensmittel und verschwanden mit der Beute in unbekannte Richtung.



Eventuell haben Zeugen etwas Auffälliges beobachtet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.



