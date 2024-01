Unbekannte Täter sind am frühen Samstagmorgen (30.12., 1 Uhr bis 7:10 Uhr) in einen Blumenladen an der Hammer Straße eingebrochen.

Münster (ots) - Die Unbekannten schlugen die Glastür ein und gelangten so in den Verkaufsraum. Dort entwendeten sie Bargeld aus der Kasse. Die Einbrecher flüchteten unerkannt mitsamt der Beute.



Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.



