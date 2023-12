Nach einem Einbruch in eine Tankstelle an der Roxeler Straße am frühen Freitagmorgen (15.12., 2:28 Uhr) ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Münster (ots) - Den bisherigen Erkenntnissen zufolge zerstörte ein unbekannter Täter die Eingangstür der Tankstelle mit einem Gullydeckel und stieg anschließend in den Innenraum der Tankstelle ein. Dort entwendete der Einbrecher Zigaretten und flüchtete anschließend wieder durch das Loch in der Eingangstür.



Nach ersten Informationen kann der Unbekannte wie folgt beschrieben werden. Der Täter ist circa 20 bis 25 Jahre alt, 1,70 bis 1,85 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer schwarzen Jogginghose, einer dunkelblauen Jacke mit Kapuze sowie weißen Schuhen bekleidet.



Zeugen, die Hinweise zum möglichen Täter geben können, werden gebeten sich unter folgender Rufnummer bei der Polizei Münster zu melden 0251 275-0.



Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Anna Tastowe

Telefon: 0251 275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

https://muenster.polizei.nrw/





Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell