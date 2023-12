Nachdem am Mittwochabend (20.12., 19:15 Uhr) ein bislang unbekannter Fahrradfahrer nach einem Zusammenstoß mit einer 10-jährigen Fußgängerin vor einem Supermarktparkplatz auf dem Rüschhausweg geflüchtet ist, sucht die Polizei nach Zeugen.

Münster (ots) - Die Schülerin gab an, gemeinsam mit einem Schulkameraden aus dem Supermarkt über den Parkplatz in Richtung Rüschhausweg gelaufen zu sein. Als sie von der Parkplatzausfahrt aus den Fußweg betrat, kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer. Der Unbekannte fuhr mit seinem schwarzen Mountainbike auf dem Fußweg nah an einem Gebäude entlang, sodass sich die Unfallbeteiligten zu spät sahen und gegeneinanderstießen. Zunächst hielt der Unbekannte an und sprach die 10-Jährige an. Dann entfernte er sich jedoch ohne Angabe seiner Kontaktdaten von der Unfallörtlichkeit. Die Schülerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.



Der Fahrradfahrer sei laut Beschreibung des Mädchens circa 15 Jahre alt und 1,70 Meter groß gewesen. Zudem soll er eine schlanke Statur und einen "südamerikanischen Phänotyp" gehabt haben. Er habe einen leichten, dunklen Bart, schwarze Haare und eine gelb-schwarze Jacke getragen.



Die Polizei bittet den Radfahrer und mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.



