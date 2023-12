Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Polizei Münster

Mettingen/ Münster (ots) - Am Dienstagabend (19.12., 18:23 Uhr) ist eine 62-Jährige leblos in ihrer Wohnung in der Landrat-Schultz-Straße in Mettingen aufgefunden worden.



Eine aufmerksame Nachbarin hatte sich zuvor Sorgen um die 62-Jährige gemacht, da sie diese bereits seit mehreren Tagen nicht gesehen hatte. Die Nachbarin begab sich dann mit einem Ersatzschlüssel in die Wohnung der 62-Jährigen und fand diese leblos vor.

Nach ersten Ermittlungen schließt die Polizei ein Tötungsdelikt nicht aus. Der Leichnam der 62-Jährigen wurde am Mittwoch (20.12.) bei der Gerichtsmedizin Münster obduziert. Bei der Untersuchung konnten Spuren körperlicher Gewalt festgestellt werden. Die rechtsmedizinischen Untersuchungen zur Todesursache sind noch nicht abgeschlossen.

Eine Mordkommission der Polizei Münster unter der Leitung von Polizeihauptkommissar Frank Schneemann ist im Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.



Presseauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0251 494-2415.



