Unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag (4.12., 18:45 Uhr) auf Dienstag (5.12., 8:30 Uhr) an der Westfalenstraße in eine Gaststätte eingebrochen.

Münster (ots) - Die Unbekannten hebelten einen Schacht auf und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Aus den Räumen entwendeten sie Bargeld und Elektronik. Anschließend flüchteten sie mit der Beute in unbekannte Richtung.



Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.



