Polizisten haben am Sonntag (3.12.) Kontrollen rund um den Bahnhof durchgeführt und mehrere Anzeigen wegen des Verdachts des Drogenhandels erstattet.

Münster (ots) - An der Achtermannstraße entdeckte ein 21-jähriger Mann die Einsatzkräfte und warnte daraufhin einen anderen 21-Jährigen. Dieser schmiss 22 Tütchen mit Drogen weg. Die Beamten stellten beide Personen. Den Gewarnten erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln. Die beiden Männer erhielten einen Platzverweis.



Bei der Kontrolle eines 28-jährigen Mannes an der Windthorststraße fanden die Beamten sechs Tütchen mit Drogen. Auch ihn verwiesen sie des Platzes. Ihn erwartet ebenfalls ein Strafverfahren.



Zwei 23-jährige Männer flüchteten, als sie die Polizei an der Windthorststraße erblickten. Die Einsatzkräfte konnten die Männer kurze Zeit später stellen. In der Nähe fanden die Beamten zehn Tütchen mit Drogen. Diese wurden sichergestellt. Da auch hier der Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln besteht, erstatteten die Beamten Strafanzeige.



An den Fahrradstellplätzen an der Windthorststraße fanden die Polizisten mehrere Tütchen mit Drogen und stellten sie sicher. Diese waren dealertypisch verpackt.



