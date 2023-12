Nachtrag zur Pressemitteilung "Frau tot in Wohnung aufgefunden - Polizei Münster setzt Mordkommission ein" (ots vom 21.12., 15:18 Uhr) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Polizei Münster Nachdem am Dienstagabend (19.12., 18:23 Uhr) eine 62-Jährige aus Mettingen tot in ihrer Wohnung aufgefunden wurde, hat die Polizei gestern (22.12.) eine 34-jährige Tatverdächtige in Osnabrück vorläufig festgenommen.

Mettingen/ Münster (ots) - Intensive Ermittlungen führten die Ermittler auf die Spur der 34-Jährigen. Die Festgenommene stammt aus dem familiären Umfeld der Verstorbenen. Diese steht im Verdacht nach der Tat die Geldkarte der 62-Jährigen entwendet und anschließend mehrere Male versucht zu haben, Geld abzuheben.



Die Tatverdächtige wurde heute (23.12.) einer Haftrichterin vorgeführt. Die Richterin folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ - wegen des dringenden Tatverdachtes des Mordes in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge - Haftbefehl gegen die Osnabrückerin. Die 34-Jährige äußert sich bislang nicht zu den Vorwürfen.



Presseauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0172 2913810.



Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Niklas Preuth

Telefon: 0251 275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

https://muenster.polizei.nrw/





Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell