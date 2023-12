Polizisten haben am späten Donnerstagabend (28.12., 23:36 Uhr) ein mutmaßliches Kraftfahrzugrennen beendet.

Münster (ots) - Die Beamten beobachteten, wie die Fahrer eines Audis und eines BMWs auf der Hammer Straße an einer roten Ampel warteten. Anschließend beschleunigten beide ihre Fahrzeuge nebeneinander auf deutlich über 125 km/h bei erlaubten 50 km/h und fuhren in Richtung Hiltrup. Die Hammer Straße ist in diesem Bereich zweispurig für jede Fahrtrichtung und wird im weiteren Verlauf der Westfalenstraße einspurig. Die Fahrzeuge konnten nach Anhaltezeichen durch die Beamten auf der Westfalenstraße gestoppt und die Insassen kontrolliert werden.



Die beiden 20 Jahre alten Fahrer aus Münster und Sendenhorst erwarten nun Strafverfahren wegen des Verdachts der Teilnahme als Kraftfahrzeugführer an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen. Die Beamten beschlagnahmten zudem beide genutzten Fahrzeuge und stellten die Führerscheine der Fahrer sicher.



