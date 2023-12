Unbekannte Betrüger haben Anfang der Woche (11. bis 14.12.) mit einer miesen Masche 12.000 Euro von einer 74-jährigen Münsteranerin ergaunert.

Münster (ots) - Die Seniorin wurde durch einen angeblichen Bankmitarbeiter angerufen und aufgefordert, ihre EC-Karte abzugeben. Die Betrüger gaben vor, dass von der Karte unberechtigte Abbuchungen erfolgt seien und die Münsteranerin vor weiteren Verlusten geschützt werden solle. Sie würde in kurzer Zeit eine neue Karte erhalten.

Kurze Zeit später erschien ein Abholer an ihrer Wohnanschrift und habe ihre EC-Karte abgeholt. Ihren dazugehörigen PIN habe sie zuvor bereits dem Anrufer mitgeteilt.



Zu einem angeblich vereinbarten Termin am Donnerstag (14.12.) erschien die 74-Jährige in einer Bankfiliale in Münster. Hier bemerkte eine aufmerksame Mitarbeiterin die Seniorin und klärte mit ihr den Sachverhalt des Betrugs auf.

In der Zwischenzeit waren bereits über 12.000 Euro unberechtigt vom Konto der Münsteranerin abgebucht worden.



Der Mann, der die EC-Karte abholte, wird als circa 33 Jahre alt, 1,66 Meter groß, mit kurzen schwarzen Haaren und einem etwas längeren Bart beschrieben.



Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Die Polizei warnt ausdrücklich davor fremden Personen die EC-Karte auszuhändigen oder den eigenen PIN mitzuteilen. Im Verdachtsfall sollte sofort die 110 gewählt werden.



