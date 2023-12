Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntagnachmittag (10.12., 16 Uhr) am Bremer Platz einem 57-Jährigen sein Smartphone geraubt.

Münster (ots) - Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.



Der Münsteraner geriet mit dem Räuber in einen verbalen Streit, der in eine handgreifliche Auseinandersetzung mündete. Der Unbekannte schlug den 57-Jährigen dabei mehrfach mit der Faust und entwendete sein Mobiltelefon. Mit der Beute flüchtete er anschließend. Die Ermittlungen zum Hintergrund der Auseinandersetzung sowie zum unbekannten Täter dauern an. Eventuell haben Zeugen die Situation beobachtet und können Hinweise zu dem Räuber machen.

Er soll etwa 1,72 Meter groß und schlank sein. Er soll eine Glatze und einen Bart gehabt und mit einem dunklen Stoffmantel und einer Jeans bekleidet gewesen sein.



Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.



