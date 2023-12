Nach einem Straßenraub am frühen Samstagmorgen (23.12., 03:45 Uhr) an der Hörsterstaße sucht die Polizei nach Zeugen.

Münster (ots) - Ein 30-jähriger Münsteraner war zu Fuß in Richtung Promenade unterwegs, als ein Unbekannter ihm plötzlich den Weg versperrte und ihn aufforderte, seine Armbanduhr abzugeben. Zeitglich hielt eine zweite Person den Münsteraner an seinem linken Handgelenk fest und entriss ihm seine silberne, hochwertige Armbanduhr der Marke Omega. Anschließend flüchteten die beiden Räuber über die Promenade in Richtung Hauptbahnhof.

Die beiden männlichen Täter sollen zwischen 25 und 30 Jahre alt sein. Beide seien circa 1,82 bis 1,83 Meter groß, hätten einen südländischen Phänotyp, eine normale Statur und kurze, dunkle Haare. Zudem seien die Räuber dunkel gekleidet gewesen und hätten akzentfrei Deutsch gesprochen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.



