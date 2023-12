Die Polizei ist nach dem Diebstahl eines Tresors aus einem Arbeitszimmer eines Wohn- und Geschäftsgebäudes an der Hansestraße am Samstagmittag (16.12., 11:56 Uhr) auf der Suche nach Zeugen.

Münster (ots) - Zeugen beobachteten am Tatort zunächst einen Pkw, aus dem ein Unbekannter ausstieg. Der Wagen fuhr wieder davon und der Mann begab sich in das Gebäude. In dieses waren vermutlich kurz zuvor zwei weitere Komplizen eingebrochen, denn die Zeugen beschrieben, wie anschließend insgesamt drei Täter das Gebäude mit dem entwendeten Tresor verließen. Als kurze Zeit später der Fluchtwagen wieder vorfuhr, flüchteten alle Tatverdächtigen in Richtung Autobahn. Der silberne BMW Touring soll das Lenkrad auf der rechten Seite gehabt haben. Ermittlungen ergaben zudem, dass an dem Fahrzeug entwendete Kennzeichen aus dem Kreis Coesfeld angebracht waren. Mehrere Zeugen alarmierten die Polizei über die rasante Fahrweise des Fluchtfahrzeugs.



Personen, die weitere Angaben zu den flüchtenden Tätern sowie zu dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 bei der Polizei zu melden.



