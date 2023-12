Unbekannte sind in der Zeit von Donnerstagabend (30.11., 21:45) bis Freitagmorgen (1.12., 8 Uhr) in eine Gaststätte an der Hammer Straße eingebrochen und haben mehrere Gegenstände entwendet.

Münster (ots) - Die Unbekannten schnitten zunächst ein Vorzelt auf und hebelten dann die Eingangstür der Gaststätte auf. Die Täter durchwühlten den Thekenbereich nach möglichem Diebesgut und flüchteten anschließend mit mehreren elektrischen Gegenständen sowie Lebensmitteln in unbekannte Richtung.



Hinweise nimmt die Polizei Münster unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.



