Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer hat am Dienstagmorgen (19.12., 8:04 Uhr) eine 55-jährige Fußgängerin im Kreuzungsbereich Mauritzstraße / Asche angefahren und ist dann geflüchtet.

Münster (ots) - Nach ersten Erkenntnissen war die 55-Jährige zu Fuß auf dem Gehweg der Mauritzstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Als sie die Straße Asche überquerte, bog ein bislang unbekannter Autofahrer von der Mauritzstraße nach links auf die Straße Asche ab. Dabei kollidierte der Pkw mit der Fußgängerin und verletze sie schwer.



Der Pkw-Fahrer hielt nach dem Zusammenstoß an, setzte seine Fahrt - während die Fußgängerin im Rettungswagen behandelt wurde - vor Eintreffen der Polizei jedoch fort.



Durch eine Zeugin wird der Unbekannte als circa 50 Jahre alt, mit einer Halbglatze, dunkler Kleidung sowie einem orthopädischen Schuh beschrieben. Bei dem Auto soll es sich um ein größeres, silbernes mit einem abgedeckten Reifen am Heck handeln.



Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Unfallbeteiligten und weiteren Personen, die Angaben zu dem Unfall machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.



Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Anna Tastowe

Telefon: 0251 275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

https://muenster.polizei.nrw/





Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell