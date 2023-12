Am späten Mittwochabend (27.12., 23:50 Uhr) ist es an der Einmündung Merkureck / Hohe Geest zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Ampelanlage gekommen.

Münster (ots) - Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der noch unbekannte Fahrer aus Richtung Marktallee die Straße Hohe Geest in Richtung Merkureck unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine im Einmündungsbereich befindliche Ampelanlage und ein Verkehrszeichen. Diese wurden durch den Zusammenstoß stark beschädigt.

Im Anschluss an den Unfall entfernten sich drei Personen fußläufig vom verunfallten Auto. Den Mercedes ließen sie stark beschädigt an der Unfallstelle zurück.



Die Personen werden nach Zeugenaussagen wie folgt beschrieben. Einer der Personen soll männlich, circa 18 bis 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß und von korpulenter Statur sein. Ein Zweiter soll ebenfalls männlich, circa 18 bis 25 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Die dritte des Trios soll eine Frau im Alter von 18 bis 25 Jahren und mit blonden Haaren sein.

Eingesetzte Polizisten stellten das verunfallte und zurückgelassene Fahrzeug sicher.



Zeugen die Hinweise zu den flüchtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0251 275-0 bei der Polizei zu melden.



