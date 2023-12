Mit der Masche "falsche Handwerker" haben ein bislang unbekannter Mann und eine unbekannte Frau am Montag (11.12, 09:30 bis 14:10 Uhr ) bei vier verschiedenen Münsteranerinnen in Rumphorst und Gievenbeck unter anderem deren Geldbörsen entwendet.

Münster (ots) - Nach ersten Erkenntnissen klingelte jeweils ein Duo aus Mann und Frau an den Haustüren den Seniorinnen (81, 86, 88 und 93 Jahre alt) und gab vor, dass die Wasserleitungen kontrolliert werden müssten.

Als die Münsteranerinnen sich mit der Täterin in ihren Wohnungen um die Wasserleitungen kümmerten, schaute sich der Mann unbeobachtet in der Wohnung um.

Nachdem das Duo die Wohnung verlassen hatte, stellten die Frauen den Diebstahl der Geldbörsen und Brieftaschen fest.



Die Unbekannten werden nach Aussagen der Seniorinnen wie folgt beschrieben: Die Frau sei circa 25-30 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß, habe dunkle Haare, sprach akzentfrei Deutsch und war bekleidet mit einer beigen, halblangen Jacke.

Der Mann wird als circa 30 Jahre alt und 1,65 bis 1,70 Meter groß beschrieben.



Die Polizei warnt noch einmal eindringlich: Lassen Sie keine Unbekannten in die Wohnung! Dies gilt auch für vermeintliche Polizeibeamte oder andere Amtspersonen, Wasserwerker oder andere Handwerker, genauso wie für plötzlich an der Haustür auftauchendes angebliches medizinisches Fachpersonal. Vergewissern Sie sich beim geringsten Zweifel bei der zuständigen Behörde, Institution oder Firma über die Richtigkeit des Besuchs und wählen Sie im Verdachtsfall die "110".



Zeugen, die Hinweise zu den Sachverhalten geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 bei der Polizei Münster zu melden.



