Die Polizei ist nach zwei Einbrüchen in Gremmendorf und in der Innenstadt auf der Suche nach Zeugen.

Münster (ots) - Unbekannte haben sich im Zeitraum von Samstag (2.12., 13 Uhr) bis Sonntag (3.12., 13 Uhr) Zugang zu einem Einfamilienhaus am Starweg in Gremmendorf verschafft. Die Täter hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und stiegen in das Haus ein. Die Unbekannten durchsuchten dort verschiedene Räume und entwendeten hochwertigen Schmuck und Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie durch die Terrassentür in unbekannte Richtung.



Am frühen Montagmorgen (4.12., 03:37 Uhr) schlug mindestens ein unbekannter Täter die Eingangstür eines Fahrradgeschäftes an der Kanalstraße ein, verschaffte sich Zutritt und entwendete Bargeld. Der Täter soll eine rote Mütze getragen haben und flüchtete anschließend mit einem Klapprand in Richtung Innenstadt.



Falls mögliche Zeugen etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, nimmt die Polizei Hinweise unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.



