Ein zunächst unbekannter Mann ist am späten Freitagabend (24.11., 23:00 Uhr) mit einem Mercedes stark alkoholisiert einen Abhang am Rektoratsweg heruntergefahren und danach fußläufig geflüchtet.

Münster (ots) - Nach Angaben von Zeugen befuhr der Mann mit dem Fahrzeug den Rektoratsweg in Richtung der Straße Im Moorhook. Als Sperrpfosten seine Weiterfahrt im Straßenverlauf verhinderten, versuchte er, den Pkw rückwärts zu wenden. Dabei rutschte er einen circa sechs Meter tiefen Abhang hinunter. Augenscheinlich unversehrt kletterte der Fahrer die Böschung hoch und traf dort auf den Zeugen. Diesen sprach er mit deutlich vom Alkohol verwaschener Redeweise an, flüchtete dann jedoch in Socken vom Unfallort. Eine durch alarmierte Polizisten durchgeführte Nahbereichsfahndung verlief zunächst ergebnislos.



Zwei Tage später (26.11.) griffen Beamte in der Innenstadt einen stark alkoholisierten Mann auf und brachten ihn in den Polizeigewahrsam. Etwas später am selben Tag erschien ein 56-jähriger Mann auf der Wache, der auf der Suche nach seinem verschollenen Mercedes war. Im Verlauf des Gesprächs mit diesem Mann stellte sich heraus, dass es sich bei der alkoholisierten Person im Gewahrsam um den verunfallten Fahrer von Freitagabend und außerdem um den 54-jährigen Schwager des Mercedes-Eigentümers handelte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft konnte dieser in die Obhut seines Schwagers entlassen werden.



