In den vergangenen Tagen (29.12. bis 01.01.) sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Nienberge und in ein Reihenhaus im Gievenbeck eingebrochen.

Münster (ots) - Die Einbrecher gelangten in der Zeit von Freitag bis Samstag (29.12., 22:15 Uhr bis 30.12., 10:50 Uhr) durch Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss in ein Mehrfamilienhaus auf dem Darfeldweg ein. Sie durchsuchten das Haus nach Wertvollem und flüchteten anschließend unerkannt.



Im Zeitraum von Sonntag (31.12.) um 17:00 Uhr bis Montag (01.01.) um 11:45 Uhr hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf der Alhardstraße auf. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach möglichem Diebesgut und entwendeten einen Tresor mit Bargeld, Fahrzeugschlüsseln und hochwertigem Schmuck. Anschließend flüchteten sie mit der Beute in unbekannte Richtung.



Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.



