1. Unbekanntes Duo raubt Jungen aus, Bad Soden am Taunus, Am Eichwald, Verbindungsweg nach Schwalbach am Taunus, Mittwoch, 06.12.2023, 19:45 Uhr (jn)Ein 13-Jähriger aus Bad Soden ist am Mittwochabend in Bad Soden von zwei unbekannten Tätern ausgeraubt worden.

Hofheim (ots) - Das Räuber-Duo flüchtete unerkannt mit der Beute und konnte auch im Rahmen einer Fahndung der Polizei nicht mehr angetroffen werden. Der Geschädigte sei um 19:45 Uhr auf dem Waldweg "Am Eichwald" zwischen Bad Soden und Schwalbach unterwegs gewesen, als er auf die beiden augenscheinlich jugendlichen Täter traf. Diese sollen den Jungen daraufhin mit Schlägen gedroht und einen Schlagstock gezeigt haben. In der Folge übergab der 13-Jährige Rucksack, Jacke und Geldbörse an die zwei Kriminellen, die anschließend in unbekannte Richtung davonrannten.



Bei den zwei Tätern soll es sich um zwei 15 bis 17 Jahre alte Jugendliche gehandelt haben, die schlank gewesen seien. Einer sei etwa 1,80 Meter groß und hell gekleidet gewesen, während der Zweite etwa 1,70 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sei. Zudem habe ein Täter einen Rucksack vor sich am Körper getragen.



Sachdienliche Hinweise erbittet die Sulzbacher Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0.



2. Mit Kanaldeckel eingebrochen,



Hofheim am Taunus, Am Kreishaus,

Dienstag, 05.12.2023, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 06.12.2023, 06:45 Uhr



(jn)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch einen Kanaldeckel benutzt, um in ein Eiscafé in Hofheim einzubrechen. Im Tatzeitraum zwischen 20:00 Uhr und 06:45 Uhr zerstörten die Einbrecher das Schaufenster des Bistros "Am Kreishaus", indem sie das Fenster mit dem Kanaldeckel einwarfen. Im Anschluss betraten der oder die Täter den Verkaufsraum und entwendeten mehrere Hundert Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Von den Unbekannten fehlt bislang jede Spur.



Zeuginnen oder Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Kreishauses in Hofheim gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 bei der Kriminalpolizei in Sulzbach zu melden.



3. Einbruch in Wohnhaus,



Flörsheim am Main, Kettelerstraße,

Mittwoch, 06.12.2023, 06:00 Uhr bis 18:15 Uhr



(jn)Die Abwesenheit der Bewohner eines Flörsheimer Wohnhauses nutzten Einbrecher am Mittwoch für ihre Tat. Zwischen 06:00 Uhr und 18:15 Uhr betraten die Gauner das Grundstück in der Kettelerstraße und hebelten die Terrassentür auf. Hiernach wurden mehrere Räume samt Schränken und Schubladen nach potentiellem Diebesgut durchsucht und Bargeld, Kleidung sowie Süßigkeiten gestohlen. Der gesamte Sach- und Beuteschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt.



Hinweise nimmt die Kripo in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 entgegen.



4. Fahrräder im Visier von Dieben,



Eppstein, Am Stadtbahnhof, Am Herrngarten,

Montag, 04.12.2023, 11:30 Uhr bis Mittwoch, 06.12.2023, 15:00 Uhr



(jn)In den zurückliegenden Tagen wurden in Eppstein mehrere teils hochwertige Fahrräder mit einem Gesamtwert von circa 10.000 Euro gestohlen. An der Anschrift "Am Stadtbahnhof" schlugen Diebe am Montag zwischen 07:40 Uhr und 22:40 Uhr sowie im Zeitraum zwischen Montag und Mittwoch zu und entwendeten ein graues E-Bike des Herstellers "Koga" sowie ein silberfarbenes Pedelec von "Cube". Darüber hinaus verschafften sich die unbekannten Täter zwischen Montag und Mittwoch auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Herrngarten". Dort brachen sie einen Kellerverschlag auf und entwendeten ein graues "Cube-Pedelec", Typ Hybrid Race 625 im Wert von mehreren Tausend Euro.



In allen drei Fällen hat die Ermittlungsgruppe der Polizei in Kelkheim die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer 06195 / 6749 - 0 um sachdienliche Hinweise.



5. Baustellenfahrzeug beschädigt,



Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße,

Dienstag, 05.12.2023, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 06.12.2023, 07:20 Uhr



(jn)Einen Schaden in Höhe von mindestens 1.500 Euro haben ein oder mehrere unbekannte Täter zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen an einem Baustellenfahrzeug in Bad Soden verursacht. Den Spuren nach wurde eine Scheibe des roten Fahrzeuges mit einem unbekannten Gegenstand zerstört. Die Tat ereignete sich auf einer Baustelle in der Königsteiner Straße.



Hinweise bitte an die Eschborner Polizei unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0.



6. Kontrollen von Flörsheimer Polizei und Ordnungsämtern,

Hochheim am Main, Flörsheim am Main,

Mittwoch, 06.12.2023



(jn)Am Mittwoch kontrollierte die Flörsheimer Polizei gemeinsam mit dem Flörsheimer und Hochheimer Ordnungsamt sowie der jeweiligen Stadtpolizei mehrere Verkehrsteilnehmer und Fahrradfahrer. Dabei stand auch die Sicherung des Schulweges im Fokus. Zunächst waren die Einsatzkräfte im Bereich der Heinrich-von-Bretano-Schule in Hochheim sowie des Graf-Stauffenberg-Gymnasiums in Flörsheim tätig und überprüften mehrere Dutzend Fahrräder. Gerade im Hinblick auf die Fahrradbeleuchtung wurden starke Defizite festgestellt - nur etwa jedes fünfte Fahrrad verfügte über eine vorschriftsmäßige und damit ausreichende Beleuchtung. Folglich wurden mit den Betroffenen sensibilisierende bzw. erzieherische Gespräche über die entsprechenden Gefahren geführt. Im Rahmen der Kontrollen, die später auch "Am Daubhaus" in Hochheim sowie in der Grabenstraße in Flörsheim durchgeführt wurden, entdeckten die eingesetzten Kräfte knapp 30 Verkehrsordnungswidrigkeiten. Zudem muss sich ein Autofahrer wegen eines Verstoßes gegen das Kraftfahrzeug-Steuergesetz verantworten.



7. Älterer Mann nach Unfallflucht gesucht,

Hofheim am Taunus, Im Angel,

Mittwoch, 06.12.2023, 13:12 Uhr



(jn)Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochmittag in Hofheim sucht die Polizei in Hofheim nach einem älteren Mann, der zuvor einen VW angefahren und beschädigt hat. Um 13:12 Uhr wurde der ca. 80-jährige Senior in der Straße "Im Angel" beobachtet, als er einen roten VW Polo beim Einparken touchierte. Anschließend fuhr er jedoch davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Er soll dünn gewesen sein und in einem weißen Auto gesessen haben.



Der Senior sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 bei der Polizei in Hofheim zu melden.



8. Hoher Sachschaden nach Unfallflucht



Hofheim am Taunus, Chattenstraße,

Mittwoch, 06.12.2023, 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr



(jn)In Hofheim kam es am Mittwoch zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein weißer Seat erheblich beschädigt wurde. Vom Unfallverursacher fehlt bislang jede Spur. Um 08:00 Uhr hatte die Fahrerin des weißen "Alhambra" ihr Fahrzeug in der Chattenstraße abgestellt. Als sie 15:00 Uhr zurückkehrte, musste sie einen Unfallschaden im vorderen rechten Bereich des Wagens feststellen. Die Kosten für die Reparatur dürften sich auf etwa 3.500 Euro belaufen.



Hinweise zu dem Unfall nimmt der ermittelnde Verkehrsdienst der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.



9. Unfallflucht nach Auffahrunfall auf Autobahn,

BAB 3, Gemarkung Eppstein,

Mittwoch, 06.12.2023, 07:30 Uhr



(da)Bei einem Auffahrunfall im Berufsverkehr auf der A 3 bei Eppstein sind am Mittwochmorgen mehrere Personen verletzt worden, die Unfallverursacher flüchteten.

Gegen 07:30 Uhr fuhr ein schwarzer Audi von Niedernhausen kommend in Richtung Wiesbadener Kreuz. Aufgrund stockenden Verkehrs musste der Audi-Fahrer abbremsen. Ein hinter ihm fahrendes Fahrzeug konnte zwar noch rechtzeitig bremsen, wurde aber von einem weiteren hinter ihm fahrenden Fahrzeug erfasst und auf das Heck des Audi geschoben.

Die Fahrer der beiden bislang unbekannten Fahrzeuge flüchteten nach dem Unfall unerkannt.

Durch die abrupten Bremsmanöver der genannten Fahrzeuge musste ein hinter dem letzten unbekannten Fahrzeug fahrender Opel Astra ebenfalls abbremsen, kam aber ebenso wie ein hinter dem Opel fahrender Pritschenwagen rechtzeitig zum Stehen. Einem nachfolgenden Kleintransporter gelang dies nicht, sodass er ebenfalls auf sein Vorderfahrzeug auffuhr und den Pritschenwagen auf den Opel schob. Die drei Insassen des Pritschenwagens wurden leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht. Alle Fahrzeuge waren noch fahrbereit, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von mindestens 30.000 Euro.



Die Polizei sucht nun nach den Insassen der bislang unbekannten Fahrzeuge. Hinweise werden unter der Telefonnummer (0611) 345-4140 entgegengenommen.