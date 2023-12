1. Einbruch in Einfamilienhaus, Eppstein, Am Dornbusch, Mittwoch, 13.12.2023, 14:30 Uhr bis 18:00 Uhr, (ad)In Eppstein brachen Einbrecher am späten Mittwochnachmittag in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten Bargeld.

Hofheim (ots) - Zwischen 14:30 Uhr und 18:00 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt über die Terrassentür des Einfamilienhauses in der Straße "Am Dornbusch". Sie durchsuchten daraufhin diverse Räume im gesamten Haus und stahlen dabei das Bargeld des Geschädigten, bevor sie unbemerkt flüchteten.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu dem Einbruch unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.



2. Auto geknackt, Fahrzeugteile gestohlen,

Schwalbach am Taunus, Mecklenburger Straße,

Dienstag, 12.12.2023, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 13.12.2023, 07:30 Uhr



(jn)Aus einem BMW sind zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in Schwalbach hochwertige Fahrzeugteile gestohlen worden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf etwa 10.000 Euro belaufen. Das angegangene Fahrzeug, ein weißer 4er BMW, parkte in der Mecklenburger Straße. Hier entdeckten die Autoknacker den Pkw, öffneten ihn auf bislang unbekannte Weise, bauten anschließend das Lenkrad sowie das festinstallierte Navigationssystem aus und flüchteten unerkannt. Am nächsten Morgen stellte der Besitzer die Tat fest und alarmierte die Polizei.



Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0 um Hinweise zu den Tätern oder der Tat.



3. Mehrere Keller eines Mehrfamilienhauses angegangen,

Kelkheim (Taunus), Münster, Frankfurter Straße,

Dienstag, 12.12.2023, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 13.12.2023, 09:00 Uhr



(jn)Kellereinbrecher waren in der Nacht zum Mittwoch im Kelkheimer Stadtteil Münster unterwegs und hatten es dort auf ein Mehrfamilienhaus abgesehen. Zwischen Dienstag, 20:00 Uhr und Mittwoch, 09:00 Uhr betraten die Täter auf unbekannte Art und Weise das Gebäude in der Frankfurter Straße und machten sich an mehreren Kellerabteilen zu schaffen. Bis dato liegen der Polizei Erkenntnisse zu acht angegangenen Kellerparzellen vor. Was die Kriminellen erbeuteten und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann aktuell noch nicht gesagt werden.



Sachdienliche Hinweise zu der Tat erbittet die Ermittlungsgruppe in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 / 6749 - 0.



4. Diebstahl von Fahrrad verhindert



Eschborn, Rotdornweg,

Mittwoch, 13.12.2023, 14:40 Uhr,



(ad)Gegen 14:40 Uhr versuchte ein Fahrraddieb ein im Rotdornweg in Eschborn abgestelltes Fahrrad zu stehlen. Der Unbekannte machte sich gegen 14:40 Uhr an dem Schloss des Fahrrades eines 30-jährigen Anwohners zu schaffen. Der Geschädigte wurde auf das Vorhaben des Täters aufmerksam und begab sich umgehend zu seinem Fahrrad, woraufhin der Unbekannte die Flucht in Richtung der Feldbergstraße ergriff. Der Täter konnte als männlich, etwa 175cm groß und mit einem blonden Vollbart beschrieben werden. Er soll eine graue "Bomberjacke" und eine graue Basecap getragen haben.



Hinweise nimmt die Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 entgegen.



5. Auseinandersetzung in Gaststätte,



Hofheim am Taunus, Homburger Straße,

Donnerstag, 14.12.2023, 02:40 Uhr,



(ad)Am frühen Donnerstagmorgen verletzte ein 25-jähriger alkoholisierter Mann einen Gaststättenbesucher in Hofheim. Der Randalierer soll gegen 02:40 Uhr seinem 28-jährigen Kontrahenten zunächst in das Gesicht geschlagen und anschließend einen Barhocker in Richtung des Geschädigten geworfen haben. Durch die körperliche Auseinandersetzung wurde zudem ein Fernseher der Gaststätte in der Homburger Straße beschädigt. Zur medizinischen Behandlung des Geschädigten wurde ein Rettungswagen hinzugerufen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Der 25-Jährige wurde zwecks Ausnüchterung zur Polizeistation nach Hofheim gebracht.



6. Fußgänger angefahren und leicht verletzt,

Eppstein, Wiesbadener Straße,

Mittwoch, 13.12.2023, 20:55 Uhr,



(ad)Am Mittwochabend ereignete sich in Eppstein, Bremthal in der Wiesbadener Straße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fußgänger von einem Fahrzeug erfasst und leicht verletzt wurden.

Die 63-jährige Unfallverursacherin befuhr mit ihrem Pkw gegen 20:55 Uhr die Wiesbadener Straße in Eppstein in Richtung der Bornstraße. Beim Einbiegen nach links in die Bornstraße, übersah sie einen 58-jährigen und eine 61-jährigen Fußgänger, welche die Straße überquerten. Der 58-Jährige wurde vor Ort nach einer medizinischen Behandlung im Rettungswagen entlassen, während der 61-Jährige mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Am Pkw der Verursacherin entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von 500EUR.



7. Unfallflucht an geparktem Pkw - Zeugenaufruf,

Bad Soden am Taunus, Hasselstraße,

Mittwoch, 13.12.2023, 17:50 Uhr,



(ad) In der Hasselstraße in Bad Soden ereignete sich am Mittwochabend eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein geparkter Pkw beschädigt wurde. Ein aufmerksamer Anwohner konnte gegen 17:50 Uhr beobachten, wie ein Autofahrer die Hasselstraße in Bad Soden aus Richtung der Königsteiner Straße in Fahrtrichtung der Alleestraße befuhr. Auf Höhe der Hausnummer 23 streifte der Autofahrer einen am Fahrbahnrand geparkten Toyota. Dieser wurde bei dem Unfall an der gesamten linken Fahrzeugseite beschädigt. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne den Unfall anzuzeigen oder zu melden. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Pkw mit MTK-Kennzeichen handeln. Der Sachschaden beziffert sich auf ca. 4.000EUR.



Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise. Diese werden unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 aufgenommen.



8. Von der Fahrbahn abgekommen und mit Baum kollidiert,

Bundesstraße 455, Bereich Kelkheim (Taunus),

Mittwoch, 13.12.2023, 15:20 Uhr



(jn)Eine 44-jährige Hofheimerin ist am Mittwochabend bei Kelkheim von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Die Frau musste mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert und dort behandelt werden. Um 15:20 Uhr befuhr die 44-Jährige am Steuer eines BMW die B 455 von Schneidhain kommend in Fahrtrichtung Fischbach, als sie kurz hinter der Schneidhainer Ortsausfahrt die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. In der Folge kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sie frontal mit einem Baum kollidierte. Sie zog sich Verletzungen zu, die einen Krankenhausaufenthalt erforderlich machten. Indes entstand an ihrem BMW ein Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Der Wagen wurde abgeschleppt. Warum die Frau von der Fahrbahn abkam, ist derzeit noch unklar.