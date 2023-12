1. Erneuter Brand im Main-Taunus-Zentrum, Sulzbach (Taunus), Main-Taunus-Zentrum, Donnerstag, 14.12.2023, 15:03 Uhr (jn)Am Donnerstagnachmittag kam es in einem Lagerraum des MTZ in Sulzbach zu einem Brand, bei dem eine Person leicht verletzt wurde und ein Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro entstand.

Hofheim (ots) - Bereits am Samstagmittag war in demselben Geschäft ein Feuer ausgebrochen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und geht in beiden Fällen von einer vorsätzlichen Tat aus. Um kurz nach 15:00 Uhr waren die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei alarmiert und zum Einsatzort entsandt worden, wo der Brand gelöscht und das Gebäude evakuiert wurde. Eine Person hatte Rauchgase eingeatmet und musste medizinisch behandelt werden. Ersten Erkenntnissen vom Tatort zufolge dürfte es sich um eine Brandstiftung gehandelt haben. Die Ermittlungen dauern an.



Hinweise zu dem Vorfall werden unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 von der Kriminalpolizei in Sulzbach entgegengenommen.



2. Brennenden Gegenstand in Wohnhaus geworfen,

Kelkheim, Münster, Am Pfarreck,

Freitag, 15.12.2023, 08:38 Uhr



(jn)Heute Morgen haben Unbekannte einen brennenden Gegenstand in ein Kelkheimer Einfamilienhaus geworfen. Bei der Tat entstand ein vierstelliger Sachschaden, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Um 08:38 Uhr hielt sich die Geschädigte in ihrem Wohnhaus in der Straße "Am Pfarreck" auf, als ein oder mehrere unbekannte Täter einen brennenden pyrotechnischen Gegenstand durch das offene Badezimmerfenster warfen. Die in Brand geratenen Gegenstände im Badezimmer konnten von der anwesenden Frau rasch mit einem Feuerlöscher gelöscht werden, womit Schlimmeres verhindert wurde. Gleichwohl entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro. Die Geschädigte verständigte die Polizei, die nun u.a. wegen versuchter schwerer Brandstiftung ermittelt. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar und ebenso Gegenstand der weiteren Ermittlungen, wie drei ca. 13-jährige Jungs, die kurz nach der Tat im Bereich des Tatortes beobachtet wurden. Sie kommen zumindest als wichtige Zeugen in Frage. Einer der Jungs soll auffällige blonde Haare mit Locken gehabt und einen Rucksack getragen haben. Ein Zweiter sei mit Wollmütze und schwarzer Steppjacke gekleidet gewesen.



Hinweise zu dem Trio sowie andere sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0.



3. Einbruch in Restaurant,



Kelkheim (Taunus), Frankfurter Straße,

Donnerstag, 14.12.2023, 03:30 Uhr bis 04:15 Uhr



(jn)Aus einem Kelkheimer Restaurant hat ein unbekannter Täter in der Nacht zu Donnerstag Bargeld gestohlen. Kameras zeichneten eine unbekannte Person auf, die sich zwischen 03:30 Uhr und 04:15 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Restaurant in der Frankfurter Straße verschafft hatte und dort mehrere Hundert Euro Bargeld aus einer Kasse entwendete. Durch die Tat entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro.



Hinweise bitte an die Sulzbacher Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0.



4. Einbrecher in Lagerhalle,



Flörsheim am Main, Mariechen-Graulich-Straße,

Donnerstag, 14.12.2023, 22:00 Uhr



(mv)Ein Unbekannter verschaffte sich Donnerstagabend, gegen 22:00 Uhr über ein Rolltor Zutritt zu einer Lagerhalle in der Mariechen-Graulich-Straße in Flörsheim. Bei seiner Tat trug er eine schwarze Sturmhaube und Handschuhe. Der Mann wird auf 1,80 m geschätzt und war mit einer Kapuzenjacke und hellen Sportschuhen mit reflektierenden Applikationen bekleidet. Nachdem sich der Täter in der Lagerhalle umgesehen hatte, verließ er die Örtlichkeit in unbekannte Richtung und zerstörte dabei eine Überwachungskamera an der Außenseite des Gebäudes. Über ein mögliches Diebesgut liegen zurzeit keine Informationen vor. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476 - 0 entgegen.



5. Fahrzeug überschlägt sich - ein Schwerverletzter,

Bundesstraße 8 bei Sulzbach (Taunus),

Donnerstag, 14.12.2023, 12:20 Uhr



(mv)Donnerstagmittag verlor ein 22-Jähriger aus Langen (Hessen) die Kontrolle über sein Fahrzeug, überschlug sich mehrfach und wurde dabei schwer verletzt. Der Mann befuhr in einem gemieteten Mercedes gegen 12:20 Uhr die Bundesstraße 8 in Richtung Kelkheim und verlor aus bisher ungeklärter Ursache bei Sulzbach (Taunus) die Kontrolle über das Fahrzeug. Nachdem der Pkw mit der Leitplanke kollidiert war, überschlug sich das Fahrzeug und kam im weiteren Verlauf in einer Begrünung zum Stehen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwerverletzt und musste in ein Krankenhaus in Bad Soden eingeliefert werden. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Schaden an dem Fahrzeug und der Leitplanke beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 40.000 Euro.



6. Roter Golf bei Unfallflucht beschädigt,

Kelkheim (Taunus), Ruppertshain, Eichkopfstraße,

Donnerstag, 14.12.2023, 14:00 Uhr bis Freitag, 15.12.2023, 08:30 Uhr



(jn)In Kelkheim ist heute Vormittag eine Unfallflucht angezeigt worden, bei der ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro entstanden ist. Der Geschädigte hatte seinen roten VW Golf am Donnerstag um 14:00 Uhr in der Eichkopfstraße im Ortsteil Ruppertshain abgestellt. Als er heute Morgen um 08:30 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er feststellen, dass dieser wohl beim Vorbeifahren eines unbekannten Fahrzeuges beschädigt worden war. Von dem Unfallverursacher fehlte indes jede Spur.



Die Polizei in Hofheim ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.



7. Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises



Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.



Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:



Mittwoch: L3005, Anschlussstelle Eschborn Ost



Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.