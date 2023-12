1. Goldschmuck bei Einbruch erbeutet, Hofheim am Taunus, Wildsachsen, Am Lotzenwald, Montag, 25.12.2023, 16:30 Uhr bis Dienstag, 26.12.2023, 20:45 Uhr (jn)Goldschmuck im Wert von mehreren Tausend Euro haben Einbrecher zwischen Montagnachmittag und Dienstagabend im Hofheimer Stadtteil Wildsachsen entwendet.

Hofheim (ots) - Die bislang unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner, um ein Fenster des "Am Lotzenwald" gelegenen Einfamilienhauses aufzuhebeln und die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen abzusuchen. Sie flüchteten mit dem Schmuck und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von knapp 1.000 Euro.



Sachdienliche Hinweise werden von der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 erbeten.



2. Rund ein Dutzend Keller aufgebrochen,

Eschborn, Bremer Straße,

Freitag, 22.12.2023, 18:00 Uhr bis Samstag, 23.12.2023, 17:15 Uhr



(jn)In der Bremer Straße in Eschborn kam es in der Nacht zum Samstag zu mehreren Kellereinbrüchen. Bislang meldete sich rund ein Dutzend Geschädigter bei der Polizei. Demnach hatten ein oder mehrere Täter auf unbekannte Art und Weise zwei benachbarte Mehrfamilienhäuser betreten und dort Kellerräume aufgebrochen. Neben mindestens einem Fahrrad wurden auch weitere Gegenstände entwendet. Die Höhe des Gesamtschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.



Zeuginnen oder Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0.



3. Dieb mit Kind bestiehlt Seniorin in Wohnung,

Hofheim am Taunus, Schlesierweg,

Samstag, 23.12.2023, 12:30 Uhr



(jn)Ein unbekannter Mann hat am Samstagmittag in Hofheim in Begleitung eines Kindes eine Seniorin in ihrer eigenen Wohnung bestohlen. Den Angaben der älteren Frau zufolge, habe der etwa 25 bis 30 Jahre alte Mann mit hellen Haaren gegen 12:30 Uhr an ihrer Wohnungstür geklingelt, wobei er in Begleitung eines etwa 10-jährigen Jungen gewesen sei. Nachdem sie den beiden geöffnet hatte, sei der Täter an ihr vorbei in die Wohnung gegangen, habe sich den Geldbeutel der Geschädigten geschnappt und sei in unbekannte Richtung geflüchtet. Er soll westeuropäisch ausgesehen und ca. 1,75 Meter groß gewesen sein.



Sachdienliche Hinweise werden von der Ermittlungsgruppe der Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 erbeten.



4. Geldbörse aus Pkw gestohlen,



Schwalbach am Taunus, Marktplatz,

Montag, 25.12.2023, 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr



(jn)In Schwalbach wurde am 1. Weihnachtsfeiertag ein BMW geöffnet und die aus dem Fahrzeuginneren entwendete Bankkarte zum Bezahlen benutzt. Zwischen 14:30 Uhr und 17:00 Uhr öffneten die Autoaufbrecher den am Marktplatz abgestellten BMW auf unbekannte Art und Weise und ließen das Portemonnaie mitgehen. Neben Bargeld und wichtigen Ausweisdokumenten wurde dabei auch ein Schlüssel und eine Kreditkarte gestohlen. Diese wurde kurz nach der Tat zum Bezahlen genutzt. Die Ermittlungen dauern an und werden von der Kriminalpolizei geführt.



Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0.



5. Audi bei Unfallflucht beschädigt,



Hochheim am Main, Nordenstädter Straße,

Freitag, 22.12.2023, 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr



(jn)Innerhalb von etwa 90 Minuten kam es am zurückliegenden Freitag in Hochheim zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand. Um 12:00 Uhr hatte der Fahrer eines Audi seinen Wagen in der Nordenstädter Straße auf dem Parkplatz eines Geschäfts abgestellt. Als er um 13:30 Uhr zurückkehrte, fiel ihm ein frischer Schaden am vorderen Fahrzeugbereich auf, der augenscheinlich von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer verursacht worden war. Da von diesem jede Spur fehlte, ermittelt die Polizei nun wegen Verkehrsunfallflucht und hat ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.



Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hofheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.