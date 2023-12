Seit dem 19.12.2023, 15:30 Uhr, wird der 77-jährige Antonio Russo, aus Frankfurt-Zeilsheim vermisst.

Hofheim (ots) - Herr Russo befand sich zuletzt im Krankenhaus Bad Soden und hat dort sein Zimmer geräumt und das Krankenhaus in unbekannte Richtung verlassen.

Herr Russo ist dement, nicht orientiert und auf Medikamente angewiesen.

Der Vermisste ist 170 cm groß, hat graue Haare und trägt eine Hornbrille. Bekleidet ist er mit einem blauen Hemd, einer braun-beigen Cordhose und einer dunklen Winterjacke. Der Vermisste führt einen Koffer mit sich.



Hinweise werden erbeten an die Polizei Eschborn unter der Telefonnummer 06196 96950 oder an jede andere Polizeidienststelle.