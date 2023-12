Schwalbach - Schlägerei Am Freitagabend kam es in Schwalbach/Taunus, während eines öffentlichen Weihnachtsmarktes in der Friedrich-Ebert-Schule, zu einer Auseinandersetzung zwischen insgesamt 7 Jugendlichen aus Schwalbach.

Hofheim (ots) - Im Rahmen der Auseinandersetzung kam es zu einer Bedrohung, mehreren Körperverletzungen. Da von einem Beteiligten auch Tierabwehrspray eingesetzt wurde, wurden auch 17 unbeteiligte Besucher des Marktes leicht verletzt. Diese konnten nach Versorgung vor Ort entlassen werden. Die Auseinandersetzung wurde durch mehrere Zeugen beobachtet und per Smartphone aufgenommen.

Weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196-96950 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



Kelkheim-Fischbach - Einbruch in Garage



Am Freitagnachmittag kam es in Kelkheim-Fischbach, in der Straße Am Hohenstein, zu einem Einbruch in eine Garage.

Unbekannte Täter verschafften sich durch massive Kraftaufwendung Zugang zu der Garage und entwendeten dort mehrere Arbeitsgeräte im Wert von etwa 7200 Euro.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich lediglich auf ca. 100 Euro.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Kelkheim unter der Rufnummer 06195-67490 in Verbindung zu setzen.



Hattersheim - Körperverletzung



Am frühen Samstagmorgen kam es in Hattersheim, in der Untertorstraße, zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Ein 26-jähriger Mann bedrängte und pöbelte einen 53-jährigen Mann, auf der Straße an. Dabei kam es im Anschluss zu wechselseitigen Körperverletzungen durch Schläge und Tritte von beiden Seiten. Durch entsandte Streifen konnten beide Parteien angetroffen und getrennt werden. Der 53-jährige wurde vorsorglich in das Krankenhaus Bad Soden verbracht.

Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der 26-jährige polizeilich gesucht wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in eine Haftanstalt eingeliefert.