1. Trunkenheit im Straßenverkehr - Hofheim, Theodor-Heuss-Straße, Samstag, den 09.12.2023 um 23:50 Uhr Am Samstagabend, den 09.12.2023 gegen 23:50 Uhr, fiel einer uniformierten Streife der Polizeistation Hofheim ein Rollerfahrer im Bereich der Theodor-Heuss-Straße in Hofheim/Wallau auf.

Hofheim (ots) - Die Streife wurde auf den Rollerfahrer aufgrund seiner unsicherer Fahrweise aufmerksam.

Der männliche Fahrzeugführer wurde einer Kontrolle zwecks Überprüfung der Fahrtauglichkeit unterzogen.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,37 Promille. Der aus Wiesbaden stammende Fahrer muss sich nun als Beschuldigter wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Alkohol strafrechtlich verantworten.



2. Körperverletzung -

Schwalbach am Taunus - Meisenstraße 9, Sonntag, den 10.12.2023 um 01:45 Uhr



Am Sonntagmorgen, den 10.12.2023 gegen 01:45 Uhr, wurden Polizeibeamte der Polizeistation Eschborn zu einer Körperverletzung gerufen. Die weibliche Mitteilerin meldete, dass zwei männliche Personen in einem geschlossenen Kfz in Streit gerieten und einer davon geschlagen wurde.

Beim Eintreffen der angeforderten Streifenbesatzung konnte der Geschädigte und Beschuldigte in dem übermittelten Kfz angetroffen werden. Die beiden Personen stehen in einem familiären Verhältnis.

Der Beschuldigte schlug dem Geschädigten mehrfach mit der linken und rechten Faust auf den Kopf, so dass der Geschädigte Hämatome davontrug. Der Gs verzichtete auf die ärztliche Behandlung in dem angeforderten Rettungswagen.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Personen vor Ort entlassen.