1. Einbrecher erbeuten Schmuck in Einfamilienhäusern, Hochheim am Main, Hofheim am Taunus, Kelkheim (Taunus), Montag, 18.12.2023 (jn)Den gestrigen Montag nutzten Kriminelle, um in Wohnhäusern im Kreisgebiet Wertgegenstände zu erbeuten.

Hofheim (ots) - So kam es im Schlesierweg in Hochheim bereits zwischen 07:15 Uhr und 16:40 Uhr zu einem Einbruch, bei dem ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand. Die bislang unbekannten Täter hebelten das Gartentor sowie im weiteren Verlauf die Terrassentür und eine weitere Tür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Dabei stahlen sie Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. In den Abendstunden waren Einbrecher dann zwischen 19:30 Uhr und 19:40 Uhr "Im Klingen" in Hofheim unterwegs. Sie kletterten auf den Balkon eines Einfamilienhauses, brachen die Balkontür auf und entwendeten Schmuck von noch unbekanntem Wert. Ein dritter Einbruch ereignete sich zwischen 19:00 Uhr und 22:00 Uhr in der Waldstraße in Kelkheim. Hier kletterten die Täter über den Wintergarten zu einem Fenster im 1. Stock, welches in der Folge aufgehebelt wurde. Im Anschluss durchsuchten die Unbekannten mehrere Räume und flüchteten letztlich mit Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.



In allen drei Fällen hat das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Sulzbach die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 zu melden.



2. Hochwertige Kompletträder demontiert und gestohlen,

Hofheim am Taunus, Reifenberger Straße,

Samstag, 16.12.2023, 14:00 Uhr bis Montag, 18.12.2023, 09:30 Uhr



(jn)Kompletträder im Wert von einigen Zehntausend Euro haben unbekannte Täter zwischen Samstagmittag und Montagmorgen von Hof eines Wiesbadener Autohändlers gestohlen. Die bislang unbekannten Räderdiebe betraten das Gelände des Autozentrums in der Reifenberger Straße, demontierten die Reifen vierer Pkw und entwendeten diese.



Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Hofheim bittet unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 um Hinweise zu dem Diebstahl.



3. Anhänger mit hochwertigem Arbeitsgerät gestohlen,

Hattersheim am Main, Landwehrstraße,

Donnerstag, 14.12.2023, 17:00 Uhr bis Montag, 18.12.2023, 07:30 Uhr



(jn)Im Tatzeitraum zwischen Donnerstagnachmittag und Montagmorgen haben Unbekannte in Hattersheim einen Fahrzeuganhänger gestohlen. Der gelbe Anhänger des Herstellers "Kaeser" mit dem amtlichen Kennzeichen BA-QT 21, auf dem ein hochwertiger Kompressor montiert war, parkte auf einem Firmengrundstück in der Landwehrstraße. Am Montagmorgen fiel Mitarbeitern der Firma dann auf, dass der Anhänger im Gesamtwert von knapp 100.000 Euro spurlos verschwunden war.



Hinweise zu dem Anhänger oder der Tat erbittet die Hofheimer Ermittlungsgruppe unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.



4. Tiefgarage aufgebrochen, E-Bikes gestohlen,

Bad Soden am Taunus, Am Hübenbusch,

Montag, 18.12.2023, 18:00 Uhr bis Dienstag, 19.12.2023, 04:20 Uhr



(jn)Aus einer Bad Sodener Tiefgarage wurden in der Nacht zum Dienstag zwei E-Bikes im Wert von einigen Tausend Euro gestohlen. Zwischen 18:00 Uhr abends und 04:20 Uhr nachts machten sich die Gauner an einer Tiefgaragentür an der Anschrift "Am Hübenbusch" gewaltsam zu schaffen und betraten die Garage, wo sie mehrere Garagentore aufhebelten. Aus diesen entwendeten sie zwei E-Bikes samt der dazugehörigen Akkus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 10.000 Euro.



Hinweise erbittet die Eschborner Ermittlungsgruppe unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0.



5. Autoknacker stehlen Wertgegenstände,



Hofheim am Taunus, Diedenbergen, Rosenstraße,

Montag, 18.12.2023, 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr



(jn)In Hofheim war am Montagabend ein Zeitraum von weniger als einer halben Stunde ausreichend, um Wertgegenstände aus einem Fahrzeug zu stehlen. Um 18:00 Uhr hatte die Geschädigte ihren VW Polo in der Rosenstraße abgestellt und ordnungsgemäß verschlossen. Allerdings weckte die im Fahrzeuginneren zurückgelassene Handtasche das Interesse eines Autoknackers, der kurzerhand eine Scheibe einschlug, sich die Handtasche schnappte und flüchtete. Neben Bargeld und wichtigen Ausweisdokumenten waren somit auch ein Schlüssel und weitere für die Geschädigte wichtige Gegenstände verschwunden, als sie um 18:30 Uhr zurückkehrte.



Die Polizei warnt davor, Wertgegenstände in Kraftfahrzeugen zurückzulassen. Derartige durch Nachlässigkeit geschaffene Tatgelegenheiten nutzen Kriminelle aus, denn für sie ist der Diebstahl aus Autos ein lukratives Geschäft - schnelle Beute bei geringem Risiko. Nehmen Sie Wertsachen wie Handtaschen, Portemonnaies, Bargeld, mobile Navigationsgeräte immer an sich, wenn Sie Ihr Auto abstellen und versuchen Sie nicht, diese im Kfz zu verstecken. Erfahrene Diebe kennen jedes Versteck!



Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 bei der Kriminalpolizei zu melden.



6. Roter Hyundai mutwillig beschädigt,



Kelkheim (Taunus), Ruppertshain, Wiesenstraße,

Freitag, 15.12.2023, 10:00 Uhr bis Montag, 18.12.2023, 06:45 Uhr



(jn)Ein oder mehrere Unbekannte haben im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes in Kelkheim einen roten Hyundai zerkratzt und einen vierstelligen Sachschaden verursacht. Der Pkw parkte in der Wiesenstraße in Ruppertshain, als er von den bis dato unbekannten Vandalen beschädigt wurde. Ersten Schätzungen folgend dürften sich die Kosten für eine Reparatur auf etwa 2.000 Euro belaufen.



Sachdienliche Hinweise werden von der Ermittlungsgruppe in Kelkheim unter der Rufnummer 06195 / 6749 - 0 erbeten.