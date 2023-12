1. Schmuck bei Wohnungseinbruch gestohlen, Hochheim am Main, In der Bein, bis Montag, 04.12.2023, 15:00 Uhr bis 18:30 Uhr (jn)Wohnungseinbrecher waren am Montag in Hochheim unterwegs und sind in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen.

Hofheim (ots) - Zwischen 15:00 Uhr und 18:30 Uhr näherten sich die Unbekannten dem Mehrfamilienhaus in der Straße "In der Bein" und versuchten zunächst ein Fenster zu öffnen. Hierfür machten sie sich mit einem Hebelwerkzeug an dem Fenster zu schaffen. Dies misslang, weshalb die Täter hiernach die Terrassentür aufhebelten und die Wohnräume nach Wertgegenständen durchsuchten. Sie flüchteten unerkannt mit Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Der durch das gewaltsame Vorgehen entstandene Sachschaden wird mit 800 Euro beziffert.



Zeuginnen oder Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 bei der Kriminalpolizei in Sulzbach.



2. Scheinwerfer von Porsche gestohlen,



Hochheim am Main, Rheingaubogen,

Sonntag, 03.12.2023, 18:40 Uhr bis Montag, 04.12.2023, 13:15 Uhr



(jn)Im Tatzeitraum zwischen Sonntagabend und Montagmittag sind in Hochheim die zwei Scheinwerfer eines Porsche Cayenne gestohlen worden. Der schwarze Porsche parkte ab 18:40 Uhr im Rheingaubogen, als der oder die Langfinger das Fahrzeug entdeckten und die Frontscheinwerfer demontierten. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten mit ihrer Beute. Der Gesamtschaden dürfte sich auf etwa 10.000 Euro belaufen.



Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0.



3. Werkzeugdepot angegangen,



Liederbach am Taunus, Sindlinger Weg,

Nacht zum Montag, 04.12.2023



(jn)Aus dem Werkzeugdepot einer Gartenbaufirma ist in der Nacht zum Montag Werkzeug gestohlen worden. Die unbekannten Täter näherten sich dem Grundstück im Bereich des Sindlinger Weges, überwanden den Bauzaun und brachen zwei Container auf. Aus diesem wurden mehrere Kettensägen, Akkus und weitere Arbeitsgeräte mit einem Gesamtwert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Ersten Erkenntnissen nach könnte sich die Tat gegen 03:00 Uhr ereignet haben, da zu diesem Zeitpunkt ein verdächtiges Fahrzeug, möglicherweise eine Mercedes A-Klasse, aufgefallen war.



Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall erbittet die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0.



4. Drei Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall auf Limesspange,

Sulzbach (Taunus), Landesstraße 3014,

Montag, 04.12.2023, 13:50 Uhr



(jn)Bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagnachmittag bei Sulzbach sind drei Personen verletzt worden. Zudem wurden sechs Pkw teilweise schwer beschädigt. Die Unfallaufnahme zeigte, dass eine 41-jährige Frau aus Kriftel um 13:50 Uhr die L 3014 am Steuer eines Kia von Schwalbach kommend in Fahrtrichtung Sulzbach befuhr. Hier verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit einem entgegenkommenden Skoda kollidierte, an dessen Steuer eine 58-jährige Frau aus Schwalbach saß. Infolge des Zusammenstoßes wurde der Kia in den Graben am Fahrbahnrand geschleudert. Die beiden Fahrzeuginsassen des Kia erlitten schwere Verletzungen und wurden in dem schwer beschädigten Fahrzeug eingeklemmt. Nachdem sie befreit worden waren, kamen beide zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Auch die 58-Jährige wurde zwecks weiterer medizinischer Überprüfung in ein Krankenhaus transportiert.

Zudem stieß ein nachfolgender VW mit dem Skoda der 58-Jährigen zusammen. Auch zwei Mercedes und ein Toyota konnten nach dem Unfall nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhren auf das jeweils vorausfahrende Auto auf. Alle vier Fahrzeuge waren hinter dem Skoda von Sulzbach in Fahrtrichtung Schwalbach unterwegs gewesen und konnten nach der Kollision nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die vier Autos wurden ebenfalls beschädigt, blieben jedoch fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 40.000 Euro geschätzt. Auf Anordnung der Frankfurter Amtsanwaltschaft wurden der Kia und der Skoda abgeschleppt und sichergestellt. Ersten Erkenntnissen nach war die 41-jährige Unfallverursacherin mit einer den Straßenverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit unterwegs gewesen.



5. Lkw kippt um, Fahrer verletzt,



Kelkheim (Taunus), Landesstraße 3016,

Montag, 04.12.2023, 17:13 Uhr



(jn)Ein 53-jähriger Lkw-Fahrer aus Niedernhausen ist am Montagabend bei Kelkheim auf winterglatter Fahrbahn mit seinem Gefährt umgekippt. Der Mann wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Um 17:13 Uhr befuhr der 53-Jährige die L 3016 von Ruppertshain in Fahrtrichtung Fischbach, als er kurz hinter dem Ortsausgang von Ruppertshain die Kontrolle über seinen Lkw, bei dem es sich um ein Kranfahrzeug handelt, verlor. Er geriet ins Schleudern, kippte zur Seite und blieb dort, die gesamte Fahrbahn versperrend, liegen. Dabei erlitt der 53-Jährige schwerere Verletzungen und wurde in der Fahrerkabine eingeklemmt. Mit schwerem Gerät konnte er von der Feuerwehr befreit und einer medizinischen Versorgung zugeführt werden. Aufgrund der Witterung konnte der Lkw nicht mehr geborgen werden, weshalb die Strecke zwischen Ruppertshain und Fischbach bis Dienstagvormittag komplett gesperrt werden musste.