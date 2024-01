Am Dienstag, den 02.01.2024, ereignete sich gegen 16:25 Uhr auf der BAB 8 zwischen dem Rastplatz Weiler und der Anschlussstelle Schwemlingen ein Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem französischen Citroen.

Merzig (ots) - Hierbei wurde u.a. der Citroen und die Mittelleitplanken der Fahrbahn in Richtung Neunkirchen beschädigt. Die beiden Fahrzeuge entfernten sich vor der Unfallaufnahme von der Örtlichkeit, der stark beschädigte Citroen konnte später verlassen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Ballern aufgefunden werden.

Die Polizeiinspektion Merzig sucht Augenzeugen, die weiterführende Angaben zu dem beteiligten LKW sowie dem Fahrzeugführer des Citroen machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Merzig unter der Rufnummer 06861/7040 entgegen.



