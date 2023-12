Am 27.12.2023, 15:55 Uhr kam es auf der B194 zwischen Steinhagen und Negast in Fahrtrichtung Stralsund zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Grimmen (LK VR) (ots) - Gegen 15:55 Uhr hielt die 33-Jährige deutsche Fahrerin eines VW Transporters verkehrsbedingt an einer Baustellenampel. Dies bemerkte der hinter ihr fahrende 32-jährige deutsche Fahrer eines BMW zu spät, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der BMW-Fahrer wurde leichtverletzt ins Uniklinikum Greifswald verbracht. Die VW-Fahrerin aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen sowie ihr 5 Jahre alter Sohn blieben dabei glücklicherweise unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 50.000 EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Bundesstraße war für 1 Stunde vollgesperrt. Die Feuerwehr Steinhagen/Negast waren mit 16 Kameraden im Einsatz.



